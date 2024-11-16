В Армении торжественно отметили день создания морской пехоты США

Годовщину создания корпуса морской пехоты США торжественно отметили в Ереване. Об этом сообщила пресс-служба американского посольства в Армении на своей странице в социальной сети X.

«Посол (Кристина) Квин и сотрудники посольства США вместе с армянскими друзьями отметили 249-летие со дня создания корпуса морской пехоты США», — сказано в тексте.

Отмечается, что это был «замечательный вечер, посвященный службе, храбрости, самоотверженности» американских морских пехотинцев.

В субботу, 16 ноября, пресс-служба правительства Армении сообщила, что премьер-министр республики Никол Пашинян провел телефонный разговор с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом. Отмечалось, что Пашинян поздравил Трампа с победой на выборах и предоставил ему информацию о развитии и текущей ситуации в отношениях Еревана и Вашингтона за последние годы. Также стороны обсудили региональную повестку.

Ранее Пашинян сбрил бороду.