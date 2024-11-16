Израиль нанес удары по югу Ливана

Израильские самолеты ударили по жилому району рядом с древними римскими развалинами в городе Тир на юге Ливана. Об этом сообщило ливанское национальное агентство NNA.

«Вражеская авиация нанесла авиаудары в районе аль-Асар в Тире, это привело к полному уничтожению двух многоэтажных зданий», — говорится в публикации.

По информации агентства, сильно пострадала гражданская инфраструктура.

Кроме того, израильские ВВС ударили у восточного въезда в Тир и на южной окраине города.

10 ноября Армия обороны Израиля зафиксировала около 15 запусков снарядов из Ливана по северу страны.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны.

23 сентября 2024 года израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». «Хезболла» поддержал Иран, в первые дни запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее «Хезболла» применила дроны для удара по базе израильских войск связи.