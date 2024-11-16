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ВСУ потеряли элитный спецназ в Херсонской области

Сальдо: при попытке высадиться в Херсонской области ВСУ потеряли элитный спецназ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах в Херсонской области стоили им потери элитного спецназа. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

Чиновник уточнил, что каких-либо масштабных попыток форсировать реку Днепр и высадиться в Херсонской области в последнее время не было.

«ВСУ и так больно обожглись, когда потеряли свой элитный спецназ в бессмысленных пропагандистских операциях на Кинбурнской и Тендровской косах», — сказал Сальдо, предположив, что это происшествие могло остановить украинских военных.

Губернатор подчеркнул, что российские военнослужащие всегда наготове и в случае необходимости дадут достойный отпор при любых попытках вторжения врага.

Также Сальдо заявил, что обстановка на линии фронта продолжает оставаться напряженной, российские артиллерия и операторы беспилотников ежедневно уничтожают позиции противника на правом берегу Днепра. По его словам, в ответ украинские военные обстреливают гражданские объекты на левобережье Херсонской области.

Ранее украинские войска 30 раз за сутки ударили по Херсонской области.

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Операция на Украине
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