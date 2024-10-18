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Глава МО Польши пожаловался на то, что украинцы не идут проходить военную подготовку

МО Польши: польские военные ждут украинцев на обучение, но те не идут

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Польские военные в течение полутора месяцев ожидают украинских граждан призывного возраста, чтобы те прошли военное обучение в Польше, однако те не спешат приходить. Об этом заявил журналистам министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

«Наше двустороннее соглашение «Польша-Украина» предусматривает возможность обучения украинцев, проживающих в Польше и подлежащих призыву. Польша с 1 сентября готова обучить бригаду. Пока нет столько желающих», — подчеркнул он.

До этого Косиняк-Камыш в интервью порталу Interia заявил, что желающих вступить в «Украинский легион» оказалось в 20 раз меньше, чем ожидали польские власти.

По словам министра, польские власти уже подготовили и обучили подразделения для обучения украинских войск и обучили 25 тысяч солдат НАТО. Но Варшава хотела бы обучать и добровольцев, которые проживают в стране.

Ранее Польша предложила ЕС отменить торговые привилегии Украины.

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