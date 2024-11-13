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На Украине оценили идею экономического бронирования от мобилизации

Депутат Рады Кицак: экономическое бронирование от мобилизации вызывает негатив

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РИА Новости

Власти Украины отказались от идеи «экономического бронирования» от мобилизации из-за негативной реакции граждан. Об этом сообщил депутат Верховной рады Богдан Кицак в интервью украинскому изданию «Новости.LIVE», слова которого приводит РИА Новости.

«Данный инструмент (экономическое бронирование. — Прим. ред.) вызывает огромный негатив в украинском обществе», — заявил он.

По словам политика, есть много других факторов в стране, которые вызывают общественное напряжение. В ходе обсуждения было принято решение не вводить новую систему.

Экономическое бронирование предусматривало возможность освобождать от мобилизации сотрудников при уплате за них по 20 тысяч гривен (почти $508) в месяц.

9 октября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский возмутился числом выданных броней от мобилизации, после чего кабмин страны приостановил некоторые положения для предприятий, у которых есть бронь. Об этом написало украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на источник в правительстве.

Ранее сообщалось, что США давят на Зеленского ради снижения возраста мобилизации до 18 лет.

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