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Российский вертолет ударил по военным и бронетехнике ВСУ в Курской области

МО: вертолет ВС России уничтожил военных и бронетехнику ВСУ в Курской области

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Минобороны РФ

Российский вертолет Ка-52М нанес удар по позициям военных и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что при выполнении задачи применялись авиаракеты. Удар был нанесен по координатам авианаводчика.

После выполнения задания вертолеты выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек. В министерстве отметили, что это необходимо для предотвращения попадания ракет ПЗРК украинских войск.

Накануне подразделения группировки российских войск «Север» нанесли поражение 14 бригадам, в том числе танковой и бригаде морской пехоты ВСУ в Курской области. Удары по украинским подразделениям были нанесены в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Николаево-Дарьино и Новоивановки.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее на Украине допустили увольнение главкома ВСУ Сырского.

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