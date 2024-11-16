В Херсонской области сообщили о продолжении обстрелов со стороны ВСУ

Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает обстреливать левый берег Днепра, подконтрольный России. Об этом РИА Новости сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Обстановка на линии фронта продолжает оставаться напряженной. Наша артиллерия и операторы дронов ежедневно уничтожают позиции противника на правом берегу Днепра. В ответ киевские террористы обстреливают гражданские объекты на левобережье Херсонской области», — заявил Сальдо.

Губернатор сообщил, что чаще всего обстрелам подвергаются Каховский, Голопристанский и Новокаховский округа, а в первую очередь — Алешкинский муниципальный округ.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли село Великие Копани в Херсонской области, пострадала женщина.

Кроме того, в Новокаховском городском округе обстрел ВСУ стал причиной повреждения линии электропередачи, в результате чего три тысячи человек в Райском, Райском-2, Масловке, Обрывках, Песчаном, Тополевке и Днепрянах остаются без электроснабжения, добавил губернатор.

Ранее украинские войска 30 раз за сутки ударили по Херсонской области.