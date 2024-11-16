Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Херсонской области сообщили о продолжении обстрелов со стороны ВСУ

Сальдо сообщил о продолжении обстрелов левого берега Днепра артиллерией ВСУ

close
Телеграм-канал Избирательная комиссия Херсонской области

Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает обстреливать левый берег Днепра, подконтрольный России. Об этом РИА Новости сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Обстановка на линии фронта продолжает оставаться напряженной. Наша артиллерия и операторы дронов ежедневно уничтожают позиции противника на правом берегу Днепра. В ответ киевские террористы обстреливают гражданские объекты на левобережье Херсонской области», — заявил Сальдо.

Губернатор сообщил, что чаще всего обстрелам подвергаются Каховский, Голопристанский и Новокаховский округа, а в первую очередь — Алешкинский муниципальный округ.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли село Великие Копани в Херсонской области, пострадала женщина.

Кроме того, в Новокаховском городском округе обстрел ВСУ стал причиной повреждения линии электропередачи, в результате чего три тысячи человек в Райском, Райском-2, Масловке, Обрывках, Песчаном, Тополевке и Днепрянах остаются без электроснабжения, добавил губернатор.

Ранее украинские войска 30 раз за сутки ударили по Херсонской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами