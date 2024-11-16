Украинские подразделения потеряли до 620 военнослужащих в зоне ответственности «Южной» группировки войск. Об этом сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки войск «Юг» Сергей Румянцев.

По его словам, столкновения произошли в районах Славянска, Часова Яра, Константиновки, Северска, Дачного, Миньковки, Майского и Курахово. Также российские военные отразили шесть контратак штурмовых групп ВС и заняли более выгодные позиции.

Помимо живой силы, ВСУ потеряли боевую бронированную машину «Козак», девять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов с боеприпасами. Также удалось уничтожить гаубицу Д-30 и орудие М119, добавил Румянцев.

Этим же утром координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар по железнодорожному узлу в городе Раздельная Одесской области. По словам Лебедева, атака была произведена во время сортировки составов с военными грузами.

Ранее российские войска поразили военные аэродромы и объекты энергетики Украины.