Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Группа «Юг» за сутки отразила шесть контратак и уничтожила до 620 солдат ВСУ

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 620 военных в зоне ответственности «Юга»

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Украинские подразделения потеряли до 620 военнослужащих в зоне ответственности «Южной» группировки войск. Об этом сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки войск «Юг» Сергей Румянцев.

По его словам, столкновения произошли в районах Славянска, Часова Яра, Константиновки, Северска, Дачного, Миньковки, Майского и Курахово. Также российские военные отразили шесть контратак штурмовых групп ВС и заняли более выгодные позиции.

Помимо живой силы, ВСУ потеряли боевую бронированную машину «Козак», девять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов с боеприпасами. Также удалось уничтожить гаубицу Д-30 и орудие М119, добавил Румянцев.

Этим же утром координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар по железнодорожному узлу в городе Раздельная Одесской области. По словам Лебедева, атака была произведена во время сортировки составов с военными грузами.

Ранее российские войска поразили военные аэродромы и объекты энергетики Украины.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами