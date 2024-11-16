Евросоюз обсудит введение санкций против Китая из-за помощи России

Евросоюз (ЕС) собирается ввести санкции против Китая из-за подозрений в поставках оружия России. Об этом сообщает немецкое издание FAZ со ссылкой на источники.

По данным журналистов, глава евродипломатии Жозеп Боррель уже сообщил членам ЕС о соответствующих выводах разведки накануне встречи министров иностранных дел стран объединения. Он также призвал отреагировать, так как доказательства «оказания летальной поддержки» Китаем России были «убедительными».

Как утверждает один из источников FAZ, реакция Брюсселя будет зависеть от того, какую позицию займет в этом вопросе Пекин. Уточняется, что обсуждение санкций находится на ранней стадии.

12 ноября экс-премьер Эстонии Кая Каллас, которая в ноябре займет пост главы дипломатии Евросоюза, заявила, что Китай должен «заплатить более высокую цену» за якобы поддержку России в конфликте на Украине. По ее мнению, без содействия КНР Россия не смогла бы продолжать спецоперацию на Украине с такой высокой интенсивностью.

Ранее Боррель заявил, что победа Трампа изменит «отношение к правде» в Европе.