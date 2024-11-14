ВСУ обстреляли жилой сектор в одном из сел Херсонской области

Вооруженные силы Украины обстреляли село Великие Копани в Херсонской области, пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Один из снарядов попал в частный жилой дом, из-за чего пострадала женщина 1942 года рождения», — говорится в сообщении главы региона, опубликованном в 21:01 по московскому времени.

Пенсионерка получила осколочные ранения, ее привезли в больницу Скадовска, отметил Сальдо.

Кроме того, в Новокаховском городском округе обстрел ВСУ стал причиной повреждения линии электропередачи, в результате чего три тысячи человек в Райском, Райском-2, Масловке, Обрывках, Песчаном, Тополевке и Днепрянах остаются без электроснабжения, добавил губернатор.

Накануне сообщалось, что украинские военнослужащие нанесли удар по машине скорой медицинской помощи в Херсонской области. По словам Сальдо, автомобиль подвергся атаке в селе Новая Збурьевка. Транспортное средство получило существенные повреждения, однако удалось обойтись без пострадавших.

Ранее украинские войска 30 раз за сутки ударили по Херсонской области.