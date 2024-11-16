США заявили, что не будут угрожать ядерным оружием неядерным странам

США не будут угрожать ядерным оружием неядерным странам-участницам Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Пентагона конгрессу.

«США не будут использовать или угрожать использованием ядерного оружия неядерным странам-участницам Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), чьи действия согласуются со взятыми обязательствами», — сказано в документе.

Согласно докладу, для других государств США оставляют «узкий круг непредвиденных обстоятельств», в которых ядерное оружие может сыграть роль в сдерживании атак, имеющих стратегический эффект против США, союзников и партнеров.

В документе также указано, что будущие возможные соглашения между Россией и Соединенными штатами должны учитывать различные стратегические угрозы в мире, а также требования США в сфере сдерживания.

В октябре 2024 года президент США Джо Байден заявил, что его страна готова к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий.

Ранее в ООН призвали РФ и США сократить ядерные арсеналы.