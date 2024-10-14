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Байден заявил о готовности к переговорам с Россией и Китаем

Байден сообщил о готовности к переговорам с РФ, КНР и КНДР по сокращению ЯО

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Craig Hudson/Reuters

Вашингтон готов к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий. Об этом говорится в письме президента Соединенных Штатов Джо Байдена в связи с присуждением в этом году Нобелевской премии мира японской ассоциации переживших атомные бомбардировки «Хиданкё», передает ТАСС.

Он заявил, что мир должен продолжать добиваться прогресса на пути ко дню, когда сможет окончательно избавить планету от ядерного оружия.

9 октября экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия, Соединенные Штаты и Китай были готовы полностью отказаться от ядерного оружия. Он утверждает, что планировавшаяся трехсторонняя сделка подразумевала участие Вашингтона, Москвы и Пекина, и в перспективе предполагала дальнейшее распространение на другие страны.

1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет вести переговоры по новому Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) без учета целого ряда факторов. Он напомнил, что президент России Владимир Путин заявлял о невозможности вести переговоры по ДСНВ, не учитывая изменения в ядерной инфраструктуре Европы, не включая в процесс страны ЕС и затрагивая прочие вопросы, связанные со стратегической безопасностью.

Ранее в ООН призвали РФ и США сократить ядерные арсеналы.

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