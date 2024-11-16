Слуцкий прокомментировал звонок Шольца Путину

Звонок федерального канцлера Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину показывает осознание безуспешности Запада. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Звонок Шольца, по сути, сигнал начавшегося осознания обреченности целей «нанесения стратегического поражения России на поле боя». Впервые почти за два года СВО лидер западноевропейской страны вышел на прямой контакт с российской стороной и заговорил о необходимости диалога», — заявил Слуцкий.

15 ноября Шольц и Путин созвонились впервые за почти два года, инициатором выступил Берлин. Беседа состоялась несмотря на то, что СВО все еще продолжается, а Владимир Зеленский просил отказаться от звонка и «не уменьшать изоляцию» президента России. В Кремле заявили, что политики провели «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине» и договорились «быть на связи». В кабмине ФРГ заверили, что Шольц призвал Москву «вывести войска» и показать готовность к переговорам.

До этого газета Bild сообщила, что Олаф Шольц месяц назад обсудил свой звонок Владимиру Путину с западными лидерами.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о контакте Путина с командой Трампа.