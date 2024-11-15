В Закарпатской области Украины у здания военкомата произошла стрельба

Житель города Хуст, расположенного в Закарпатской области Украины, открыл стрельбу возле здания территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата). Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

В материале отмечается, что нарушителя общественного порядка уже задержали. Как рассказали представители ТЦК, мужчина использовал шумовой пистолет.

«По данным местных пабликов, стрелял бывший военный», — подчеркнули журналисты.

Они уточнили, что гражданин хотел отправиться на фронт в качестве добровольца. Но сотрудники территориального центра комплектования отказали мужчине в мобилизации из-за имеющихся у него проблем со здоровьем. Именно это и побудило мужчину устроить стрельбу.

14 ноября командир одной из минометных батарей в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мирослав Борисенко заявил, что более 90% бойцов на фронте — это принудительно мобилизованные жители сельской местности и маленьких городов. По его словам, в селах очень сложно скрыться от работников военных комиссариатов, поэтому в них почти нет уклонистов.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, сколько стоит бронь от мобилизации на Украине.