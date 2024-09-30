Маневр российского истребителя в районе Аляски попал на видео

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки NORAD показало, как Су-35 отогнал самолет США от сопровождаемых Ту-95МС. Ролик был опубликован на странице NORAD в социальной сети X с комментарием генерала ВВС США Грегори Гийо.

Американский военный заявил, что поведение российского Су-35 было «небезопасным, непрофессиональным и подвергало опасности всех», что указывает на непрофессионализм пилота.

Критика Гийо связана с тем, что российский самолет предпринял маневр в непосредственной близости от американского F-16. При этом подчеркивается, что Су-35 предпринял близкий к агрессии маневр в тот момент, когда американские летчики осуществляли «безопасный и дисциплинированный перехват российских военных самолетов в зоне ПВО Аляски».

До этого немецкие истребители перехватили российские самолеты над Балтикой. Немецкие Eurofighter сопроводили над Балтикой один Су-35 и четыре Су-30.

Ранее Су-27 перехватил британский самолет-разведчик и истребители над Черным морем.