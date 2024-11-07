Военный эксперт раскрыл причины стремительного отступления ВСУ

Вооруженные силы Украины терпят множество неудач на основном фронте, а также «откатываются» на север и запад, оставляя российские города в Курской области, заявил военный эксперт, член президиума общероссийской организации «Офицеры России» подполковник в запасе Роман Шкурлатов. Среди главных проблем Киева он в беседе с Tsargrad.tv выделил растрачивание резервов на «курскую авантюру», плохую подготовку солдат и слишком разношерстную боевую технику, сложную в обеспечении.

В Курскую область ВСУ бросили все имеющиеся резервы, хотя их и без того было мало, плюс это были самые подготовленные, мотивированные и молодые бойцы, считает Шкурлатов. После этого, по его мнению, мобилизовать Украина начала всех подряд, принудительно забирая случайных людей.

«У этих людей нет мотивации ни воевать, ни тем более побеждать. Плюс они достаточно скверно подготовлены, с военной точки зрения. Их спешно как-то одевают, вооружают. Слаживание проводят, чуть-чуть обучение, буквально неделька. И бросают на фронт», — объяснил он.

Еще одной проблемой ВСУ военный эксперт назвал разношерстную боевую технику — своего рода «зоопарк», который сложен в обслуживании и требует разных боеприпасов, запчастей, ремонта. Кроме того, не хватает людей, которые могли бы использовать эту технику, а также военных в пехоте, убежден Шкурлатов. Он напомнил о заявлениях украинских депутатов, которые сообщают, что ВСУ начали переводить в пехоту медиков, авиатехников и так далее.

Напомним, еще в конце октября украинский лидер Владимир Зеленский признал, что ВСУ приходится отступать на фронте из-за нехватки войск. По его словам, на некоторых направлениях количество войск составляет 1 к 8 в пользу России. А накануне депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский готовит вывод украинских войск с территории Курской области.

Ранее стало известно о запрете солдатам ВСУ употреблять слово «отступление» в разговорах со СМИ.