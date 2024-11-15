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В США сообщили о разрушении Израилем сверхсекретного ядерного центра в Иране

Axios: Израиль уничтожил сверхсекретный ядерный центр в Иране в конце октября

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Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Массированный удар Израиля по территории Ирана, который произошел в конце октября, привел к разрушению сверхсекретного исследовательского центра ядерного оружия в городе Парчин. Об этом пишет американский портал Axios со ссылкой на трех официальных лиц из США, а также одного действующего и одного бывшего израильских чиновников.

Экс-чиновник из Тель-Авива сообщил, что в результате атаки якобы было уничтожено сложное оборудование, предназначавшееся для создания пластиковых взрывчатых веществ, которые окружают уран в ядерном устройстве и необходимы для детонации урана.

27 октября Reuters сообщал, что Израиль поразил центр производства ракет Ирана в Ходжире и военный комплекс Парчин в пригороде Тегерана. По словам младшего аналитика аналитического центра CNA в Вашингтоне Декера Эвелета, данные об ударах подтверждаются спутниковыми снимками компании Planet Labs, согласно которым в Парчине уничтожены три строения, в которых производилось твердое топливо, а также склад.

26 октября Axios сообщал, что удар Израиля парализовал производство баллистических ракет в Иране. По данным издания, были выведены из строя критические компоненты для разработки таких ракет, а также некие «планетарные смесители» для производства твердого топлива, которые Иран не может произвести самостоятельно из-за отсутствия необходимых технологий и заказывает за рубежом.

Ранее в Иране оценили технические возможности страны для производства ядерного оружия.

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