ВСУ стали применять на фронте новые американские дроны-камикадзе

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали применять в зоне проведения специальной военной операции американские дроны-камикадзе Switchblade 600. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что ВСУ стали активно применять новую модификацию данного беспилотного летательного аппарата на Донецком направлении.

«За короткий период с ними столкнулись достаточно массово», — говорится в публикации.

Так, оператор зенитного комплекса «Тор-М2» группировки «Центр» сержант Александр Иванов рассказал, что его расчет поражает в том числе данный вид боеприпасов.

В материале говорится, что анализ обломков беспилотников говорит о том, что это новые модификации дрона-камикадзе Switchblade 600, а не Switchblade 300, которые были поставлены ВСУ еще в 2022 году.

В начале октября сообщалось, что американская компания AeroVironment достигла соглашения о локализации производства на Украине тактических барражирующих боеприпасов Switchblade 600.

Ранее стало известно, что российской армии предоставят роботов-саперов.