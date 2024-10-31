Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ стали применять на фронте новые американские дроны-камикадзе

«Известия»: ВСУ начали применять дроны-камикадзе из США Switchblade 600

close
U.S. Marine Corps/Lance Cpl. Tyler Forti./Wikimedia Commons

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали применять в зоне проведения специальной военной операции американские дроны-камикадзе Switchblade 600. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что ВСУ стали активно применять новую модификацию данного беспилотного летательного аппарата на Донецком направлении.

«За короткий период с ними столкнулись достаточно массово», — говорится в публикации.

Так, оператор зенитного комплекса «Тор-М2» группировки «Центр» сержант Александр Иванов рассказал, что его расчет поражает в том числе данный вид боеприпасов.

В материале говорится, что анализ обломков беспилотников говорит о том, что это новые модификации дрона-камикадзе Switchblade 600, а не Switchblade 300, которые были поставлены ВСУ еще в 2022 году.

В начале октября сообщалось, что американская компания AeroVironment достигла соглашения о локализации производства на Украине тактических барражирующих боеприпасов Switchblade 600.

Ранее стало известно, что российской армии предоставят роботов-саперов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами