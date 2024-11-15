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Российские войска могли поразить немецкую самоходную установку Gepard в Одессе

Журналист Рожин: российские войска могли уничтожить ЗСУ Gepard в порту Одессы

Российский журналист Борис Рожин в своем Telegram-канале заявил, что войска РФ в ходе атаки на одесский порт могли уничтожить немецкую зенитную самоходную установку (ЗСУ) Gepard.

«Прилеты в порту Одессы. Сообщают о возможном поражении зенитной установки «Гепард», — написал он.

Журналист также опубликовал короткую видеозапись, на которой запечатлен некий взрыв.

В августе в ФРГ сообщали, что поставят Украине десять ЗСУ Gepard.

В октябре Германия завершила передачу крупной военной техники Вооруженными силам Украины. Журнал Bild сообщал, что после отправки на Украину 18 танков Leopard 2 поставки военной техники будут приостановлены, хотя у бундесвера в наличии около 300 таких танков.

12 ноября Forbes писал, что ВС РФ начали использовать трофейную БМП против украинской армии.

Ранее в подполье заявили об уничтожении иностранных офицеров около порта Одессы.

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