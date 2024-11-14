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Специалист назвал причину повышенного уровня радиации в Одессе

Радиолог Шингаркин: повышенная радиация в Одессе связана с ядерным топливом

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Радиолог, экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал сообщение координатора николаевского подполья Сергея Лебедева о том, что уровень радиации в Одессе повысился до 14-20 мкЗв/ч. Была озвучена версия, что причиной возросшего фона могла стать детонация западных боеприпасов с урановым сердечником, завезенных на Украину.

По мнению эксперта, речь может идти о разгерметизации особых изделий.

«Но это не боеприпасы с урановым сердечником, это скорее всего отдельные виды радиационных материалов. Возможно, везли ядерное топливо на украинские АЭС, возможно, на Хмельницкую, может быть, на Ровенскую, может, на Южно-украинскую», — сказал Шингаркин.

Он добавил, что в Одесскую область необходимо срочно вызывать представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы они зафиксировали обращения граждан и провели расследование инцидента.

8 ноября в пророссийском подполье сообщили, что в Одессе ударами поражены склады с боекомплектами. Кроме того, российские военные, предположительно, атаковали место дислокации иностранных военных ВСУ.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С того момента российские войска регулярно бьют по военным объектам, расположенным в украинских городах.

Ранее под Одессой неизвестный в балаклаве избил военкома и скрылся.

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