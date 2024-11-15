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Пленный заявил о бегстве раненых украинских военных из больниц

Пленный Тарасевич: раненые украинские военные бегут из больниц домой

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Украинские военные, получившие ранения, сбегают из больниц домой, заявил пленный военнослужащий 15-й бригады Национальной гвардии Украины (НГУ) Даниил Тарасевич. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, на фронт «уже просто гребут всех»: и бойцов НГУ, которые в другой ситуации просто должны следить за порядком в городах, и даже писарей. При этом подготовки никакой не осуществляется, добавил Тарасевич.

Пленный отметил, что в результате среди украинских военных много «трехсотых», то есть раненых.

«Вот трехсотым, наверное, как бы иронично не звучало, но повезло тем, что их положили в больницу, и они из больницы просто сбегают домой», — признался нацгвардеец.

Он обратил внимание, что за каждого мобилизованного на Украине выделяются деньги, поэтому там пытаются «забирать всех, даже калек».

В начале ноября депутат Верховной Рады Руслан Горбенко заявил, что в случае продолжения конфликта с Россией в течение еще двух или трех лет Украине придется мобилизовывать по 150 тысяч человек ежегодно. При этом уже в сентябре, по его словам, в военкоматах произошла «большая просадка», масштабы которой депутат не уточнил.

Ранее пленный ВСУ рассказал о побеге мобилизованных ВСУ из немецкого учебного центра.

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