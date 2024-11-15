Кадыров заявил об уничтожении украинских военных в Сумской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил об уничтожении в населенном пункте Чернацкое Сумской области Украины техники и живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В ходе обследования территории были обнаружены опорники укронатовских фашистов и живая сила. Координаты были переданы нашим артиллеристам, которые точно отработали по целям минометным огнем», — написал он.

Кадыров отметил, что для обнаружения украинских солдат бойцы 34-го мотострелкового полка «Ахмат-Россия» провели аэроразведку при помощи беспилотных летательных аппаратов.

15 ноября Минобороны России сообщило, что российские войска в течение недели нанесли 42 групповых удара по военным и инфраструктурным объектам на территории Украины. По данным ведомства, российским военным удалось поразить несколько складов с горючим и боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также ударам подверглись логистический центр и ряд тренировочных баз украинских войск, пункты временной дислокации живой силы ВСУ и иностранных наемников.

Ранее младший сержант ВС РФ рассказал об операции под Киевом в первые дни конфликта.