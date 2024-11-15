В Минобороны РФ рассказали о высокоточных ударах по объектам на Украине

Вооруженные силы РФ в течение недели нанесли 42 групповых удара по военным и инфраструктурным объектам на территории Украины. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского министерства обороны.

По информации ведомства, при выполнении боевых задач военнослужащие страны использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и высокоточное оружие. О каких именно вооружениях идет речь, в заявлении не уточняется.

«С 9 по 15 ноября <...> Вооруженными силами РФ <...> поражены объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цех производства компонентов оперативно-тактических ракет «Сапсан», места сборки и хранения ударных БПЛА и комплектующих к ним», — говорится в публикации.

В тексте уточняется, что российским бойцам удалось поразить несколько складов с горючим и боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также ударам подверглись логистический центр и ряд тренировочных баз украинских войск, пункты временной дислокации живой силы ВСУ и иностранных наемников.

Ранее младший сержант ВС РФ рассказал об операции под Киевом в первые дни конфликта.