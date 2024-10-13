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Германия не будет поставлять Украине новую военную технику

Bild: ФРГ завершила передачу крупной военной техники ВСУ, поставок пока не будет

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Mindaugas Kulbis/AP

Германия завершила поставку тяжелой военной техники Украине. Об этом сообщил немецкий журнал Bild со ссылкой на документ министерства обороны страны.

По его данным, после отправки на Украину 18 танков Leopard 2 дальнейших поставок не будет, хотя у Бундесвера в наличии около 300 таких танков.

Это также касается боевых машин пехоты, бронетранспортеров, самоходных гаубиц и другой подобной техники.

По информации Bild, в министерстве обороны Германии не считают, что украинская армия в ближайшее время сможет начать новое наступление. Кроме того, Берлин отказался одобрить поставки Киеву дальнобойных ракет Taurus.

11 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским объявил, что Германия, Бельгия, Дания и Норвегия до конца 2024 года предоставят Украине пакет военной помощи на €1,4 млрд.

В него войдут ЗРК Iris-T, Skynex, Gepard, БМП, танки, радары, БПЛМ и боеприпасы.

Ранее Politico оценила шансы Украины на исполнение ее просьб о поддержке.

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