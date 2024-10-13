Германия не будет поставлять Украине новую военную технику

Германия завершила поставку тяжелой военной техники Украине. Об этом сообщил немецкий журнал Bild со ссылкой на документ министерства обороны страны.

По его данным, после отправки на Украину 18 танков Leopard 2 дальнейших поставок не будет, хотя у Бундесвера в наличии около 300 таких танков.

Это также касается боевых машин пехоты, бронетранспортеров, самоходных гаубиц и другой подобной техники.

По информации Bild, в министерстве обороны Германии не считают, что украинская армия в ближайшее время сможет начать новое наступление. Кроме того, Берлин отказался одобрить поставки Киеву дальнобойных ракет Taurus.

11 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским объявил, что Германия, Бельгия, Дания и Норвегия до конца 2024 года предоставят Украине пакет военной помощи на €1,4 млрд.

В него войдут ЗРК Iris-T, Skynex, Gepard, БМП, танки, радары, БПЛМ и боеприпасы.

Ранее Politico оценила шансы Украины на исполнение ее просьб о поддержке.