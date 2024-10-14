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В подполье сообщили об уничтожении иностранных офицеров около порта Одессы

РИА: почти все иностранные офицеры погибли при ударе около порта Одессы

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Sergey Smolentsev/Reuters

Почти все иностранные офицеры и военные ВСУ погибли при ударе в районе порта в Одессе. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«При разгрузке присутствовали иностранные, англоязычные офицеры и несколько офицеров ВСУ. Почти все погибли», — сказал он.

14 октября вооруженные силы РФ повторно атаковали «Искандером» сухогруз Optima под флагом Палау, который зашел в порт Одессы с грузом военной помощи.

Высокоточный удар ракетой 9М723-1 был нанесен по боекомплектам и военной технике, которые передали Украине государства-члены НАТО. Атака случилась в момент выгрузки военной помощи с борта судна Optima. Также под удар попало и само судно.

12 октября издание Military Watch Magazine писало, что после удара «Искандером» по прибывшему из Европы 6 октября в одесский порт контейнеровозу был уничтожен «очень ценный груз».

Ранее мэр Одессы сообщил о размещении патруля в центре города из-за акции с флагом РФ.

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