Вооруженные силы России начали использовать в зоне спецоперации захваченную боевую машину пехоты (БМП) M-2 Bradley против ВСУ. Об этом сообщило американское издание Forbes.

В материале говорится, что с тех пор, как ВСУ развернули свои первые боевые машины пехоты M-2 Bradley производства США и бросили их на передовую, российские военнослужащие захватили минимум пять.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В конце октября Минобороны сообщило, что ВС РФ уничтожили три БМП Bradley в Курской области.

До этого стало известно, что в освобожденном российскими войсками Угледаре подразделения Вооруженных сил РФ обнаружили и захватили образцы западной военной техники и вооружений. Сообщалось, что в частности речь шла о польских бесшумных минометах, американских и турецких автоматических гранатометах, а также о различном стрелковом вооружении.

Ранее в трофейном Bradley нашли карту базы США, где готовятся к войне с Россией.