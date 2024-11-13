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Стало известно о применении российской армией трофейной БМП Bradley против ВСУ

Forbes: ВС РФ начали использовать трофейную БМП против украинской армии

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Sgt. Lianne Hirano/Global Look Press

Вооруженные силы России начали использовать в зоне спецоперации захваченную боевую машину пехоты (БМП) M-2 Bradley против ВСУ. Об этом сообщило американское издание Forbes.

В материале говорится, что с тех пор, как ВСУ развернули свои первые боевые машины пехоты M-2 Bradley производства США и бросили их на передовую, российские военнослужащие захватили минимум пять.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В конце октября Минобороны сообщило, что ВС РФ уничтожили три БМП Bradley в Курской области.

До этого стало известно, что в освобожденном российскими войсками Угледаре подразделения Вооруженных сил РФ обнаружили и захватили образцы западной военной техники и вооружений. Сообщалось, что в частности речь шла о польских бесшумных минометах, американских и турецких автоматических гранатометах, а также о различном стрелковом вооружении.

Ранее в трофейном Bradley нашли карту базы США, где готовятся к войне с Россией.

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Операция на Украине
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