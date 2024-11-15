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В Минобороны сообщили о десятках сдавшихся в плен украинских военных за неделю

Минобороны: за неделю в зоне СВО сдался в плен 41 украинский военнослужащий

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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

За неделю на линии боевого соприкосновения в зоне СВО сдался в плен 41 украинский военнослужащий. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, всего за неделю потери противника составили более 4,7 тыс. военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, 39 автомобилей и 27 орудий полевой артиллерии, в том числе и западных.

До этого военнопленный Сергей Палий в беседе с РИА Новости рассказал, что несколько мобилизованных солдат Вооруженных сил Украины совершили побег из учебного центра Организации Объединенных Наций, расположенного в баварском городе Хаммельбург в Германии. По его словам, сбежавших так и не нашли.

11 ноября агентство Reuters писало, что для обучения украинских новобранцев страны Евросоюза были вынуждены позаимствовать в музеях старые советские танки. Глава Командования специальной подготовки ЕС в Берлине генерал-лейтенант Андреас Марлоу подтвердил, что музейная техника используется для обучения украинских военнослужащих. Кроме того, в учебных целях в Германии выкопали сеть траншей и окопов по российской методике. Из более современной техники используются тренажеры, «высокотехнологичные манекены» и дроны.

Ранее пленный рассказал о побеге мобилизованных ВСУ из немецкого учебного центра.

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Операция на Украине
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