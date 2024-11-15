Задержанный подросток рассказал о подготовке теракта на Транссибе

Задержанный в Кировской области 16-летний подросток рассказал, что должен был поджечь объекты инфраструктуры на Транссибирской железной дороге, чтобы парализовать движение по магистрали. Видео с допросом подозреваемого опубликовала ФСБ России, пишет РИА Новости.

По рассказам предполагаемого диверсанта, украинские кураторы обещали ему за это 25 тыс. рублей. На допросе у оперативников он признал, что это того не стоило.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье «Покушение на диверсию» на подростка. По версии следствия, юноша действовал по заданию спецслужб Украины, а со своим куратором связывался в одном из мессенджеров. Его задержали на месте несостоявшегося преступления вместе с компонентами для изготовления зажигательных устройств.

В результате случившегося никто не пострадал, а железнодорожная инфраструктура осталась цела. Подростка же заключили под стражу.

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