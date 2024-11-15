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В одном из районов Краснодарского края предупредили об угрозе атаки дронов

Глава Крымского района Лесь: получен сигнал о беспилотной опасности

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Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

На территории Крымского района Краснодарского края объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил глава района Сергей Лесь в своем Telegram-канале.

«Получен сигнал «Беспилотная опасность» на территории Крымского района», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:54 по московскому времени.

Лесь призвал жителей района не публиковать в социальных сетях фотографии или видеозаписи дронов, работы систем противовоздушной обороны.

В конце октября военный аналитик Сергей Полетаев отмечал, что характеристики украинских дронов позволяют им залетать вглубь территории РФ. По его словам, это «легкие самолетики» с очень экономичными поршневыми двигателями, которые в состоянии на автопилоте лететь на достаточно далекие расстояния — за тысячу километров и даже больше.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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Атаки БПЛА на Россию
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