В одном из районов Краснодарского края предупредили об угрозе атаки дронов

На территории Крымского района Краснодарского края объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил глава района Сергей Лесь в своем Telegram-канале.

«Получен сигнал «Беспилотная опасность» на территории Крымского района», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:54 по московскому времени.

Лесь призвал жителей района не публиковать в социальных сетях фотографии или видеозаписи дронов, работы систем противовоздушной обороны.

В конце октября военный аналитик Сергей Полетаев отмечал, что характеристики украинских дронов позволяют им залетать вглубь территории РФ. По его словам, это «легкие самолетики» с очень экономичными поршневыми двигателями, которые в состоянии на автопилоте лететь на достаточно далекие расстояния — за тысячу километров и даже больше.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.