Марочко заявил об уничтожении группы иностранных наемников в Харьковской области

Российские войска поразили в Херсонской области бронеавтомобиль с иностранными наемниками, которые участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«В Харьковской области уничтожен бронеавтомобиль с наемниками», — сказал он.

По его словам, об уничтожении бронированного автомобиля с наемниками в результате точного артиллерийского удара по селу Казачья Лопань стало известно в результате радиоперехвата.

Двое наемников получили ранения, несовместимые с жизнью, одного в тяжелом состоянии эвакуировали в больницу, добавил Марочко.

7 ноября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что ВС РФ находятся в нескольких километрах от Купянска.

По его словам, российские военные постепенно продвигаются вглубь территории в Харьковской области и занимают опорные пункты ВСУ.

Ранее сообщалось о расширении ВС РФ зоны контроля в Харьковской области.