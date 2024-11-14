Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Запорожской области рассказали о вербовке детей украинскими силовиками

Замглавы Запорожской области Тицкий: украинские силовики вербуют детей

close
Helmut Meyer zur Capellen/imageBROKER.com/Global Look Press

Представители силовых ведомств Украины занимаются вербовкой несовершеннолетних в Запорожской области для организации диверсий в регионе. Об этом заявил заместитель губернатора области Антон Тицкий в беседе с РИА Новости.

«Пособниками выбирают зачастую совсем юных людей, с еще не окрепшей психикой», — отметил он.

Тицкий подчеркнул, что власти Запорожской области нашли способы противостоять действиям по вербовке несовершеннолетних. В частности, в регионе работает антитеррористическая комиссия, которая проводит профилактическую и разъяснительную работу, реализуются мероприятия в сфере молодежной политики и патриотического воспитания, перечислил чиновник.

Заместитель губернатора обратил внимание на то, что украинские спецслужбы «работают вгрязную», пытаясь запугать гражданское население посредством преследования и покушений на представителей правительства Запорожской области, общественных деятелей, сотрудников госучреждений.

Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого украинские власти не признают. Под контролем Вооруженных сил России находится свыше 70% Запорожской области, под контролем ВСУ остается бывший областной центр региона — город Запорожье.

В октябре сообщалось, что Запорожский областной суд вынес приговор в отношении 45-летнего гражданина Украины Сергея Попова по делу о шпионаже. Мужчина собирал сведения о расположении российской военной техники. После этого полученные данные он передавал украинской разведке. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы.

Ранее российский посол заявил об участии Великобритании в диверсионных операциях ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами