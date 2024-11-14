Власти Запорожской области рассказали о вербовке детей украинскими силовиками

Представители силовых ведомств Украины занимаются вербовкой несовершеннолетних в Запорожской области для организации диверсий в регионе. Об этом заявил заместитель губернатора области Антон Тицкий в беседе с РИА Новости.

«Пособниками выбирают зачастую совсем юных людей, с еще не окрепшей психикой», — отметил он.

Тицкий подчеркнул, что власти Запорожской области нашли способы противостоять действиям по вербовке несовершеннолетних. В частности, в регионе работает антитеррористическая комиссия, которая проводит профилактическую и разъяснительную работу, реализуются мероприятия в сфере молодежной политики и патриотического воспитания, перечислил чиновник.

Заместитель губернатора обратил внимание на то, что украинские спецслужбы «работают вгрязную», пытаясь запугать гражданское население посредством преследования и покушений на представителей правительства Запорожской области, общественных деятелей, сотрудников госучреждений.

Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого украинские власти не признают. Под контролем Вооруженных сил России находится свыше 70% Запорожской области, под контролем ВСУ остается бывший областной центр региона — город Запорожье.

В октябре сообщалось, что Запорожский областной суд вынес приговор в отношении 45-летнего гражданина Украины Сергея Попова по делу о шпионаже. Мужчина собирал сведения о расположении российской военной техники. После этого полученные данные он передавал украинской разведке. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы.

Ранее российский посол заявил об участии Великобритании в диверсионных операциях ВСУ.