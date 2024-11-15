РФ получила от Индонезии заявку на военную технику

Россия получила от Индонезии заявку по поставкам вооружения и военной техники на 2025-2030 годы. Об этом заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Булавин.

По словам парламентария, сейчас страны работают по семи контрактам.

«В ближайшее время будут подготовлены предложения российской стороны в соответствии с <…> заявкой», — отметил Булавин.

По его словам, параллельно ведется подготовка кадров для Вооруженных сил Индонезии. В России уже прошли обучение несколько десятков летчиков на тренажере для Су-27. Всего российские военные помогли подготовить свыше шести тысяч специалистов.

Глава комитета Совфеда напомнил о проведенных недавно первых совместных российско-индонезийских учениях ВМС «Орруда-2024». Он обратил внимание, что есть готовность и заинтересованность в продолжении подобных контактов.

Российские и индонезийские военные корабли впервые провели в Яванском море совместные учения в начале ноября.

Ранее Путин допустил проведение Россией и КНДР совместных военных учений.