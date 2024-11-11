В Яванском море впервые прошли российско-индонезийские учения

Российские и индонезийские военные корабли впервые провели в Яванском море совместные учения. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что учения назывались «Орруда-2024». Военные моряки провели маневрирование и тренировку по связи, отработали досмотр и освобождение «захваченного террористами» судна.

Один из дней учений был посвящен тренировке по противодействию безэкипажным катерам. Для отработки совместных задач задействовали палубные вертолеты.

С российской стороны в маневрах участвовали корветы «Громкий», «Резкий» и другие. С индонезийской — фрегат «И Густи Нгурах Рай» и корвет «Франц Каисиепо».

О том, что первые в истории военно-морские учения с участием России и Индонезии пройдут 4-8 ноября в провинции Восточная Ява, стало известно в начале августа. В ВМС Индонезии отмечали, что концепция внешней политики страны свободна и активна, поэтому у страны не возникает проблем по вопросу, с кем проводить учения.

Ранее Путин допустил проведение Россией и КНДР совместных военных учений.