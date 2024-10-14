Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как Германия опозорилась одним решением по Украине

Аналитик Меркурис: Германия опозорилась с поставками танков Leopard 1 Украине

close
Mindaugas Kulbis/AP

Британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что поставки Германией Украине старых танков Leopard 1 выглядели унизительно. Таким мнением он поделился на своем канале в YouTube.

«Немцы решили, что раз они не могут поставлять Украине Leopard 2, они будут поставлять Украине Leopard 1, снятые с хранения, а затем, что было еще большим унижением, оказалось, что они были не в очень хорошем состоянии, пришлось провести огромную работу, чтобы вернуть их в какое-то пригодное для эксплуатации состояние», — сказал Меркурис.

Эксперт напомнил, что Германия некогда была крупнейшим поставщиком военной техники для Украины из всех стран Европы. Однако сами немецкие военные испытывают нехватку боевых машин и необходимого оборудования, указал он.

По его словам, у Берлина оказалось «не так уж много» танков Leopard 2, которые он мог бы передать Киеву. Немцам пришлось объехать всю Европу, чтобы найти необходимые машины, в результате чего в ВСУ отправились «отличавшиеся друг от друга» танки, а иногда они «даже не полностью были совместимые друг с другом», рассказал Меркурис.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого газета Bild со ссылкой на доклад оборонного ведомства ФРГ писала, что немецкое минобороны потеряло веру в то, что украинские войска смогут добиться успеха в зоне СВО и занять территории, занятые ВС РФ.

Ранее стало известно, что Шольц недоволен освещением конфликта на Украине в Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами