Бывший танкист Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбежавший из тренировочного лагеря в Польше, рассказал о минусах немецкого танка Leopard. Об этом пишет РИА Новости.

Военный рассказал, что в старой модификации немецкого танка Leopard нет вентиляции, из-за чего в нем очень жарко находиться.

«Какого года он - не знаю, но достаточно старый, потому что там нет вентиляции… 2А6, 2А7, 2PL, во всех есть вентиляция, на тех, на которых обучались мы, нет», — сказал он.

По словам танкиста, в нем «за 10 минут можно свариться».

Незадолго до этого пленный механик-водитель ВСУ Владимир Кузько рассказал, что обученные для управления танками НАТО экипажи месяцами в тылу ждут выдачи техники на Южнодонецком направлении.

27 сентября немецкая газета Frankfurter Rundschau писала, что Вооруженные силы России уничтожили огромное количество западной техники, переданной Украине.

Ранее уничтожение Leopard 2 в Курской области вызвало недоумение в Германии.