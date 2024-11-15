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«Хезболла» заявила о ракетном ударе по базе военной разведки Израиля

«Хезболла»: впервые нанесен ракетный удар по базе военной разведки в Тель-Авиве

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Михаил Фомичев/РИА Новости

Ливанское шиитское движение «Хезболла» впервые нанесло ракетный удар по израильской базе военной разведки Тель-Хаим в Тель-Авиве. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.

«Впервые была атакована база Тель-Хаим, связанная с отделом военной разведки израильской вражеской армии», — говорится в публикации.

Военная база находится в 120 километрах от ливано-палестинской границы, уточнила «Хезболла».

13 ноября сообщалось, что бойцы шиитского движения «Хезболла» впервые атаковали беспилотными летательными аппаратами территорию генерального штаба министерства обороны Израиля. Генштаб также находится в Тель-Авиве.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее Нетаньяху впервые признал причастность Израиля к операции с пейджерами в Ливане.

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Операция Израиля в Ливане
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