«Хезболла» заявила о ракетном ударе по базе военной разведки Израиля

Ливанское шиитское движение «Хезболла» впервые нанесло ракетный удар по израильской базе военной разведки Тель-Хаим в Тель-Авиве. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.

«Впервые была атакована база Тель-Хаим, связанная с отделом военной разведки израильской вражеской армии», — говорится в публикации.

Военная база находится в 120 километрах от ливано-палестинской границы, уточнила «Хезболла».

13 ноября сообщалось, что бойцы шиитского движения «Хезболла» впервые атаковали беспилотными летательными аппаратами территорию генерального штаба министерства обороны Израиля. Генштаб также находится в Тель-Авиве.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее Нетаньяху впервые признал причастность Израиля к операции с пейджерами в Ливане.