США собираются подписать контракт на партию стратегических бомбардировщиков

До конца текущего года Военно-воздушные силы Соединенных Штатов (ВВС США) планируют подписать контракт с концерном Northrop Grumman на партию стратегических бомбардировщиков B-21 Raider. Об этом пишет РИА Новости.

По информации агентства, самолеты поступят на вооружение в 2025-2027 годах. Отмечается, что за годы разработки стоимость этих бомбардировщиков значительно выросла.

Собирать первый летный образец начали в сентябре 2019 года и впервые представили широкой публике 2 декабря 2022-го. В настоящий момент на различных стадиях сборки находится около десятка бомбардировщиков.

Размах крыльев B-21 — 45 метров. Самолет дозвуковой, способен достигать максимальной скорости 0.8 Маха. Истребитель может вместить до девяти тонн вооружения. Самолет создан по технологии «стелс», препятствующей его обнаружению с помощью радаров. Он способен нести на борту ядерное оружие.

В феврале глава стратегического командования вооруженных сил США (STRATCOM) Энтони Коттон заявил, что Соединенным Штатам следует ускорить производство новейшего стелс-бомбардировщика В-21 Raider. Выступая в комитете сената США по делам вооруженных сил генерал заявил, что его беспокоят невысокие темпы производства В-21 и что ему хотелось бы их ускорить.

Кроме того, Коттон отметил, что в современном мире Соединенные Штаты сталкиваются с растущей ядерной угрозой со стороны Ирана и КНДР, которые продолжают развивать свои программы по созданию оружия массового поражения.

Ранее сообщалось, что в США ищут виновного в утечке разведданных.