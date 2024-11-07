В США для поддержки командования космическими системами направили почти $3 млрд

Соединенные Штаты Америки заключили контракт на $2,5 млрд с рядом компаний для оказания поддержки командованию космическими системами. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Контракт, подписанный, в частности, с Bryce Space & Technology из Вирджинии и Quantech Services из Массачусетса, предусматривает оказание консультационных и вспомогательных услуг командованию космическими системами осведомленности и командованию боевой мощности и управления боем.

Местом выполнения работ указан калифорнийский город Эль-Сегундо. Планируется, что их завершат к 3 ноября 2034 года.

В конце октября сообщалось, что до конца текущего года Военно-воздушные силы Соединенных Штатов планируют подписать контракт с концерном Northrop Grumman на партию стратегических бомбардировщиков B-21 Raider. По информации агентства, самолеты поступят на вооружение в 2025-2027 годах. Отмечается, что за годы разработки стоимость этих бомбардировщиков значительно выросла.

Кроме того, армия США заключила контракт на поставку пулеметов M60, которые перестали использоваться десятилетия назад. По данным издания The War Zone, это оружие может быть предназначено для иностранного союзника или партнера, такого как Украина.

Ранее в США задумались о создании цифровых шпионов.