Бойцов 37-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) обучал инструктор из США, имеющий опыт службы в Ираке и Афганистане. Об этом РИА Новости сообщил пленный украинский дезертир Игорь Мартыненко.

«Джон или Пол, он у нас один был американец, и с ним был переводчик. Он рассказывал, что делать, как рыть окопы, как работать с оружием… Ему не больше 40, где-то 35-37 лет. Он говорит, побывал во всех «горячих точках», Ирак, Афганистан, и теперь он на Украине», — сказал пленный.

Мартыненко был мобилизован 15 мая 2023 года. Однако в августе того же года он дезертировал. После этого житель Николаевской области полтора года скрывался в прифронтовой зоне.

6 ноября украинское издание New Voice сообщило, что страны Запада с 2022 года обучили около 100 тысяч солдат для ВСУ. Из них около 20 тысяч украинских военных прошли обучение на территории стран-партнеров в течение 2024 года.

Ранее российский боец уличил в трусости иностранных солдат в рядах ВСУ.