Иностранные военнослужащие в рядах ВСУ первыми покидают позиции на линии фронта при приближении российских штурмовых групп. Об этом рассказал старший инструктор Ленинградского полка с позывным «Бетон», передает РИА Новости.

«Когда идет штурм наш, они самыми первыми убегают», — рассказал он.

Он обратил внимание, что иностранцы на украинских позициях призваны поднимать дух и мотивацию украинских солдат. По словам «Бетона», когда «жареным запахнет», они убегают первыми.

Накануне стало известно, что трое итальянских военных получили ранения в зоне СВО на Украине. В репортаже телеканала Rai1 отмечается, что российская армия атаковала их позиции. В результате удара БПЛА был ранен Юрий Превитали, который воюет на стороне ВСУ с февраля 2023 года. Имена других итальянцев не называются.

До этого бойцы ВС РФ ликвидировали группу разведчиков ВСУ, в ее составе был военнослужащий с шевроном в виде флага США.

Ранее сообщалось, что на Украине солдаты ВСУ и наемники ссорятся из-за дефицита снабжения.