Израильские войска нанесли удар по жилому кварталу в Ливане

В результате удара Израиля по кварталу аль-Шааб в ливанском городе Баальбек восемь человек получили травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.

«27 человек получили ранения», — говорится в заявлении.

Накануне израильские самолеты нанесли три мощных удара по южному пригороду Бейрута. Все атаки произошли в районе Шиях, вблизи известной церкви святого Михаила. Взрывы были такой силы, что их слышали даже в центре города.

13 ноября бойцы шиитского движения «Хезболла» впервые атаковали беспилотными летательными аппаратами территорию генерального штаба министерства обороны Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее Израиль ударил по медицинскому центру «Хезболлы» в Бейруте.