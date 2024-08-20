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В США усомнились в возможностях российского атомного крейсера

Журнал NI назвал российский атомный крейсер «Адмирал Нахимов» бумажным тигром

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Олег Ласточкин/РИА «Новости»

Российский атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» на бумаге может выглядеть грозным, но по факту он является бумажным тигром. Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Майя Карлин.

По ее словам, первые крейсеры этого проекта были введены в эксплуатацию во времена «холодной войны» и воспринимались, как грозные боевые корабли из-за своих размеров и современного вооружения. Изначально предназначенные для противодействия Военно-морским силам США, сейчас почти все эти крейсеры «ушли на пенсию», и только «Адмирал Нахимов» проходит модернизацию, отмечается в статье.

Карлин считает, что когда российская сторона говорит об оснащении «Адмирала Нахимова» гиперзвуковыми ракетами «Циркон», то может преувеличивать его возможности.

«Хотя на бумаге российские крейсеры класса «Киров» выглядят весьма грозными, эти корабли, пожалуй, ведут себя как бумажные тигры», — пишет обозреватель.

Она добавила со ссылкой на мнение экспертов, что «военные корабли этого проекта больше никогда не выйдут в море».

Ранее сообщалось, что испытания крейсера «Адмирал Нахимов» начнутся осенью.

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