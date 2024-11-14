В минобороны Польши рассказали, как могут использовать системы ПРО США

Американский комплекс противоракетной обороны (ПРО) в Редзиково на севере Польши может быть использован в том числе для защиты от РФ. Об этом в интервью TVN24 заявил польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

Он подчеркнул, что комплекс защищает республику от специфических типов ракет. Система ПРО будет разносторонней, добавил министр.

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе своего визита в Польшу приветствовал инициативу Варшавы, а также стран Прибалтики и Финляндии по укреплению границ с Россией.

13 ноября в польском Редзиково, в 165 километрах от границы с Россией, официально открылась американская база противоракетной обороны (ПРО) Aegis.

9 ноября польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша в течение трех дней планирует установление укреплений на границе с Калининградом и Белоруссией по ранее утвержденной программе Tarcza Wschod («Восточный щит»). Проект подразумевает создание сети укреплений, заграждений, а также бункеров и систем наблюдения на границе с Россией и Белоруссией.

Ранее в Госдуме отреагировали на строительство Польшей укреплений на границе.