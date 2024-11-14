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В Пентагоне оценили возможность выделить ВСУ оружие на $7,1 млрд до конца срока Байдена

Пентагон: выделить ВСУ оружие на $7,1 млрд до ухода Байдена будет очень тяжело

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Shannon Stapleton/Reuters

Министерству обороны США предстоит очень тяжелая работа, чтобы успеть выделить Украине оружие на оставшиеся $7,1 млрд до конца срока нынешнего президента Джо Байдена, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Синхг. Об этом сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что Вашингтон рассчитывает передавать Киеву оружие с регулярной частотой, исходя из имеющихся в наличии ресурсов на американских армейских складах.

7 ноября Сингх заявила, что новые поставки вооружений на Украину будут организованы в ближайшие недели.

Подполковник армии Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис рассказал, что Вооруженные силы Украины могут «буквально развалиться» еще до инаугурации в январе победившего на выборах в США республиканца Дональда Трампа. Как отметил Дэвис, действия политических элит в Киеве привели лишь к дальнейшим потерям Украины в личном составе ВСУ. Кроме того, Украина рискует столкнуться с еще большими потерями в ходе конфликта, отметил аналитик.

Ранее Зеленский прокомментировал план Трампа по Украине.

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