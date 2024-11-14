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Боец СВО, отпиливший себе гниющую ногу в окопе, рассказал о своем состоянии

Отпиливший себе ногу боец СВО рассказал, что конечность продолжает гноиться

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Телеграм-канал «Военкор Лисицын»

Российский военнослужащий из Якутии, отпиливший себе ногу ножом, заявил RT, что рана продолжает гноиться.

Он сказал, что пока не знает, будут ли ему ампутировать оставшуюся часть ноги.

«Если ампутируют дальше, культя будет слишком короткая, тогда на нее трудно будет надевать протез», — признался боец.

На следующей неделе военному предстоит новая операция. Он надеется выписаться хотя бы к весне 2025 года.

14 ноября стало известно, что российский солдат из Горного района Якутии по имени Александр 17 дней провел в окопе в зоне СВО и отрезал себе ногу ножом, чтобы спастись.

Журналист Евгений Лисицын опубликовал видео, на котором запечатлен боец. Он рассказал, как у него в окопе загноилась нога. Чтобы не допустить дальнейшего заражения крови, конечность пришлось ампутировать, но сослуживцы военного побоялись это сделать. Тогда мужчина вколол себе последнюю ампулу обезболивающего и сам взялся за нож. В итоге он отрезал конечность выше колена.

Ранее боец СВО, неделю пролежавший без ноги, рассказал о встрече с Богом.

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