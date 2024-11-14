Просидевший в окопе раненый боец СВО пожертвовал ногой, чтобы спастись

Российский солдат из Горного района Якутии по имени Александр 17 дней провел в окопе в зоне СВО и отрезал себе ногу ножом, чтобы спастись. Об этом рассказал военкор Евгений Лисицын в Telegram-канале.

Журналист опубликовал видео, на котором запечатлен боец. Он рассказал, как у него в окопе загноилась нога. Чтобы не допустить дальнейшего заражения крови, конечность пришлось ампутировать, но сослуживцы военного побоялись это сделать. Тогда мужчина вколол себе последнюю ампулу обезболивающего и сам взялся за нож. В итоге он отрезал конечность выше колена.

При этом на каком направлении СВО и когда именно произошли эти события, не уточнили.

До этого боец ВС РФ Василий рассказал, что Вооруженные силы Украины постоянно подвергали его и его товарищей избиениям во время нахождения в украинском плену. По словам Василия, его и его сослуживцев «били куда попало руками, ногами, автоматами», а также угрожали ударить ножом. Также мужчина рассказал, что его угрозами пытались заставить перейти на сторону ВСУ и приставляли оружие к голове после отказа. Кроме того, россиян заставляли учить украинский язык и петь песни на этом языке.

Ранее в МИД РФ рассказали о процессе обмена военнопленными с Украиной.