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Прокурор запросил пожизненный срок главарю РДК Денису Капустину

РИА: главарю РДК грозит пожизненный срок за вторжение в Брянскую область

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Evgeniy Maloletka/AP

Прокурор запросил заочно вынести пожизненный приговор главарю «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) Денису Капустину за вторжение в Брянскую область. Об этом пишет РИА Новости.

В целом гособвинение запросило суд дать пожизненные сроки всем пятерым фигурантам дела о вторжении корпуса на территорию региона. В числе фигурантов дела также актер Кирилл Канахин, Алексей Огурцов, Александр Галанов и Антон Зырянов, им вменяют создание террористического сообщества.

Капустин летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м — в составе вооруженной группы осуществил нападение на Брянскую область.

Основателю РДК вменяют совершение преступлений, предусмотренных более чем 10 статьями УК, в том числе, создание незаконного вооруженного формирования, незаконное пересечение границы РФ группой лиц, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, контрабанда, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

Материалы поступили в суд 18 сентября. 19 сентября они были переданы судье, дата рассмотрения заседания пока не назначена.

Ранее ФСБ задержала членов РДК в Петербурге.

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