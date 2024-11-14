По словам командира минометной батареи ВСУ Мирослава Борисенко, более 90% военных на фронте — это принудительно мобилизованные жители сельской местности и маленьких городов Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Военнослужащий отметил, что уклонистов практически нет в селах, так как скрыться там затруднительно. Большинство уклонистов находятся в крупных городах, таких как Киев, Одесса и Днепр, где их труднее найти.

Борисенко также добавил, что в начале конфликта больше добровольцев приходило именно из городов. В селах же сообщают о мужчинах в ТЦК соседи, что упрощает их выявление.

Накануне американский ресурс Military.com выпустил статью, в которой сообщил, что в Вооруженных силах Украины считают, что действующий закон о мобилизации имеет недостатки и несправедлив, а его реализация привела к тому, что миллионы граждан страны выступили против участия в боевых действиях.

В мае этого года вступил в силу закон, устанавливающий обновленные правила мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Данный документ направлен на восполнение численности армейских подразделений, понесших серьезные потери, за счет ужесточения условий для призывников. В частности, закон вводит запрет на управление транспортными средствами для тех, кто не явился в военкомат, а также ограничивает доступ военнообязанных граждан Украины к консульским услугам.

Ранее военнопленный рассказал, сколько стоит бронь от мобилизации на Украине.