В Вооруженных силах Украины считают, что действующий закон о мобилизации имеет недостатки и несправедлив, а его реализация привела к тому, что миллионы граждан страны выступили против участия в боевых действиях. Об этом сообщает американский ресурс Military.com.

По информации источников издания, Украина не смогла провести мобилизацию должным образом и с необходимой прозрачностью. Провалы в этой области со стороны украинских властей привели к тому, что стратегические потребности ВСУ не были удовлетворены и многие жители Украины стали негативно воспринимать идею участия в боевых действиях.

Представитель министерства обороны Украины Алексей Бежевец в беседе с порталом отметил, что граждане Украины оказались «в одной лодке» из-за конфликта.

«И в определенном смысле эта лодка начинает тонуть. Вода заполняет ее», — добавил он.

Портал также приводит слова украинского солдата с позывным «Сивый». Он указал на то, что ВСУ все еще недостает людей. По его словам, слишком многие из мобилизованных намного старше 40 лет, при этом существует множество лазеек, которые позволяют молодым мужчинам избегать призыва.

В мае этого года вступил в силу закон, устанавливающий обновленные правила мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Данный документ направлен на восполнение численности армейских подразделений, понесших серьезные потери, за счет ужесточения условий для призывников. В частности, закон вводит запрет на управление транспортными средствами для тех, кто не явился в военкомат, а также ограничивает доступ военнообязанных граждан Украины к консульским услугам.

Ранее военнопленный рассказал, сколько стоит бронь от мобилизации на Украине.