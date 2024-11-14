В Минобороны сообщили о ночной атаке дронами ВСУ в Курской и Белгородской областях

Ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники ВСУ над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в каждом регионе сбили по одному летательному аппарату самолетного типа.

Накануне город Шебекино в Белгородской области попал под артиллерийский обстрел Вооруженных сил Украины. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что из-за обстрела перебило газовую трубу в одном из домовладений, утечка газа устранена. Также повреждены легковой автомобиль и линия электропередачи.

Также сообщалось, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Белгородской области, загорелся один резервуар. Гладков уточнил, что на месте происшествия работали десять пожарных расчетов. Возгорание было ликвидировано, никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Гладков рассказал, почему отряд «Барс-Белгород» не сбивает дроны.